Хуснуллин заявил, что реструктуризация долгов позволит регионам сэкономить 400 млрд рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Реструктуризация долгов регионов с продлением срока погашения до 2029 года включительно позволит субъектам РФ сэкономить не менее 400 млрд рублей. Об этом в рамках круглого стола "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски" в НИУ ВШЭ заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас есть реструктуризация этой задолженность по прежним кредитам, и все, что до 2029 года сейчас продлили, - реструктуризация задолженности регионов. Вот эту высвободившуюся часть, которую они должны были отдать в федеральный бюджет, регионы могут до 2029 года включительно [направлять] во вложения в инфраструктуру. <…> Это суммарно под 400 млрд рублей на страну", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что дальнейшее развитие регионов без предварительного решения ситуации с долгами "практически невозможно". "Поэтому ключевой был вопрос - разобраться с долгами, дать возможность регионам получить инструменты определенные для дальнейшего развития. Когда мы проанализировали с Минфином долги, мы увидели, что в основном кредиты были взяты на текущую деятельность, не на развитие, а на текущую деятельность. Поэтому понимаем, что, не дав инструмент, не дав возможности развиваться, мы так и будем жить в текущей ситуации, без прорывного развития", - добавил он.

В настоящее время суммарный долг регионов РФ составляет 2,4 трлн рублей, пояснил вице-премьер. По его словам, часть из них "возникла из-за не совсем корректной бюджетной политики федерального центра". "Потому что просто так 2,4 трлн рублей регионы не набрали долгов, значит, где-то несбалансированность бюджетов. Нельзя говорить о том, что регионы плохо работали. Это совместная недоработка центра и регионов", - добавил Хуснуллин.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных бюджетов. Глава государства предложил часть коммерческого долга субъекта РФ, превышающую 25% его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Также регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет получить, отметил президент.