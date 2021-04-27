Власти Москвы сообщили, что спрос на облигации оказался вдвое выше предложения

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций Москвы 72-го выпуска составил 79,3 млрд рублей, при этом эмиссия ценных бумаг составила 35 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного экономического комплекса.

"Цифра дня: больше чем в два раза спрос на облигации Москвы оказался выше предложения. Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций 72-го выпуска составил 79,3 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. При этом эмиссия ценных бумаг составила 35 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ефимов добавил, что по итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%, "что превышает доходность ОФЗ лишь на 0,53 процентных пункта и соответствует ожиданиям". Данная ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, то есть заимствование средств на рынке для дальнейшего инвестирования выгодно для города, отметил он. По словам Ефимова, все средства от размещения облигаций город направит на реализацию инфраструктурных проектов, приостановка и последующее возобновление которых за счет собственных средств обойдутся городу дороже, чем выход на рынок заимствований.

"Москва успешно разместила трехлетние облигации: общий объем заявок на покупку наших ценных бумаг более чем в 2 раза превысил наше предложение. Средства от размещения облигаций пойдут на финансирование важнейших инфраструктурных проектов столицы. Это даст дополнительный импульс развитию экономики в период пандемии, а также позволит городу в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства", - отметил на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

Во вторник на Московской бирже начался аукцион по размещению облигаций города Москвы после восьмилетнего перерыва. Приобрести ценные бумаги 72-го выпуска могут и физические лица через профессиональных участников фондового рынка.