Мишустин 29-30 апреля с коллегами по ЕАЭС в Казани обсудит углубление интеграции в Союзе

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 29-30 апреля примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится в Казани, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

В пресс-службе отметили, что "главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе". "Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.

Ожидается, что в заседании примут участие государства - наблюдатели при Союзе и приглашенные гости.