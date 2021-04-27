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Мишустин 29-30 апреля с коллегами по ЕАЭС в Казани обсудит углубление интеграции в Союзе

Главы правительств, в частности, рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 29-30 апреля примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится в Казани, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

В пресс-службе отметили, что "главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе". "Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.

Ожидается, что в заседании примут участие государства - наблюдатели при Союзе и приглашенные гости.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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