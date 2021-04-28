Выручка Alphabet в первом квартале составила более $55,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Выручка корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, в первом квартале 2021 года выросла более чем на 34%. Об этом говорится в опубликованной во вторник финансовой отчетности компании.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 31 марта, выручка Alphabet превысила $55,31 млрд. Чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла почти в 2,5 раза - до $17,93 млрд. Выручка от рекламы выросла почти на четверть - с $33,76 млрд до $44,68 млрд, при этом доходы от рекламы на принадлежащем компании видеохостинге YouTube выросли в полтора раза - с $4 млрд до $6 млрд. "Общая выручка в $55,3 млрд в первом квартале отражает возросшую активность потребителей в сети и рост в доходах от рекламы", - отметила главный финансист корпорации Рут Порат.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, такие показатели демонстрируют, что открытие экономики будет сопровождаться все возрастающей активностью предприятий и, как следствие, расходами на рекламу. Помимо этого рекордная выручка показывает, что Google занимает центральное место в сфере цифровой рекламы.