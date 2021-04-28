"Ведомости": в России может вырасти цена на гречку

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении цен на крупы, в том числе на гречку. Об этом в среду пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.

В сети магазинов "Верный" изданию подтвердили, что еще в феврале поставщики начали писать письма о возможном повышении закупочных цен на крупы на 7,5-15% начиная с марта и апреля, однако, по словам представителя сети, "Верный" не принял ни одного из предложений о повышении стоимости. Письмо с предложением повысить закупочные цены получила и крупнейшая в Восточной Сибири сеть "Командор". Речь идет об увеличении цены на гречку на 10-15%, на пшено и овсяные хлопья на 3-5%, сообщил руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов.

Возможный рост цен на гречку на 10% отмечает и исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Он связал это с нехваткой гречихи на заводах. Кроме того, Востриков полагает, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. При этом ситуацию с ценами на другие крупы он назвал стабильной.

Как сообщили двое представителей рынка ретейла, в Минпромторге РФ обеспокоены возможным ростом цен. Ведомство попросило торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции. При этом, как уточнил представитель министерства, запроса "отдельно по ценам на крупы" не было. Однако, по его словам, министерство проводит еженедельный мониторинг по социально значимым продуктам.

Представитель Минсельхоза РФ сообщил изданию, что ведомство разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку, однако не уточнил, какие именно. Кроме того, министерство собирается сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в нынешнем году.

В Федеральной антимонопольной службе не ответили на запросы "Ведомостей" о ситуации с ценами на крупы. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли от комментариев отказался.