Эксперты сообщили о росте продаж туров с кешбэком в России на треть

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ограничение авиасообщения России с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за новой вспышки коронавируса в этой стране привело к росту продаж туров с кешбэком в России на 27% за две недели. Об этом свидетельствуют данные "Тинькофф путешествия" и сервиса "Травелата", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"С момента отмены полетов в Турцию и по 27 апреля 2021 года покупки туров с кешбеком увеличились на 27% [относительно начала апреля]. В рамках акции Ростуризма вырос спрос и на топ-5 самых популярных направлений по России на майские праздники: на курортный микрорайон Лоо города-курорта Сочи - на 256%, на Анапу - на 203%, на Красную поляну - на 73%, на Санкт-Петербург - на 18%, на Адлер - на 9%", - сообщили эксперты. Они отметили, что в число популярных направлений на майские праздники, исходя из данных по росту спроса, войдут также Сочи, Симферополь, Калининград и Екатеринбург.

В первую неделю после ввода ограничений на полеты в Турцию число покупок туров по картам "Мир" увеличилось на 30%. Число активаций карт "Мир" также выросло - на 33% по сравнению с предыдущей неделей апреля, сообщили эксперты. На рост числа покупок по картам "Мир", считают аналитики, повлияли как ограничения на турецкие рейсы, майские праздники и их продление, так и акция Ростуризма по туристическому кешбэку за туры (возврат 20% затрат на туристические поездки по России), который осуществляется на карты "Мир". Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие можно до 30 июня.

Общий спрос на авиабилеты с 19 по 25 апреля 2021 года, по данным сервиса, вырос на 14%, на туры - на 16%. "За неделю после ввода ограничений на полеты число пассажиров, летящих в Турцию в один конец, не сократилось. Число пассажиров, летящих туда - обратно, за неделю уменьшилось в четыре раза", - отметили в "Тинькофф путешествия". За последнюю неделю также резко увеличился спрос на другие зарубежные направления: Мальдивы (+77%), США (+30%), ОАЭ (+60%), Армения (+113%), Киргизия (+50%), Египет (+144%).

РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией 12 апреля. При этом были сохранены два рейса в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу билетов в Турцию с территории РФ.