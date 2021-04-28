Минпромторг поддержал предложение запустить маркировку импортного алкоголя

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минпромторг поддержал предложение Минфина запустить в России эксперимент по маркировке импортного алкоголя. В ведомстве полагают, что внедрение радиочастотной идентификации позволит обеспечить стабильную загрузку предприятий отечественной микроэлектронной промышленности. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Министерство промышленности и торговли РФ позитивно оценивает внедрение радиочастотной маркировки для импортной алкогольной продукции, поскольку в качестве средства идентификации радиочастотная NFC-метка позволяет потребителю осуществлять проверку подлинности алкогольной продукции при помощи обычного NFC-смартфона в любых условиях и без использования специальных навыков и оборудования, а производителю - защищать свою торговую марку", - отметили в ведомстве.

Кроме того, внедрение технологии NFC в этой сфере позволит обеспечить существенную стабильную загрузку предприятий отечественной микроэлектронной промышленности и даст возможность развивать новые перспективные технологии и обновлять производственные мощности, считают в министерстве.

Сроки возможного старта маркировки в министерстве не назвали.

Замминистра финансов Алексей Сазанов на итоговом заседании коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 27 апреля предложил запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России.

С 1 апреля в РФ начался эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива. Эксперимент продлится до 31 августа 2022 года. Оператором системы маркировки в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.