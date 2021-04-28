ФАС заявила, что пояснения ММК, НЛМК и "Северстали" не в полной мере объясняют рост цен

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Представленные ММК, НЛМК и "Северсталью" пояснения не в полной мере обосновывают значительный рост цен плоского проката в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"В ходе рассмотрения дел ФАС проведет всесторонний анализ сложившейся ситуации, в том числе на основании объяснений компаний. Имеющиеся у ФАС России на настоящий момент данные показали, что представленные производителями металла пояснения не полной мере обосновывают причины значительного повышения цен плоского проката на внутреннем рынке", - сообщили в ведомстве.

При этом закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар на внутреннем рынке, пояснили в ФАС. "При ценообразовании на внутреннем рынке компаниям необходимо учитывать его конъюнктуру", - добавили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Накануне ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и "Северсталь", поскольку они, по данным службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Проверка была проведена в связи с поступившем в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат, отмечает ФАС. По информации ведомства, рост цен на прокат шел быстрее роста стоимости сырья. В случае, если факт нарушения будет установлен, компаниям могут быть назначены оборотные штрафы.

Металлурги заявили, что работают строго в рамках рыночной конкуренции и действующего законодательства, готовы к сотрудничеству с ФАС и предоставят ведомству все необходимые документы, подтверждающие соблюдение антимонопольного законодательства. Компании аткже отметили, что российские цены на стальную продукцию формируются исходя из мировых тенденций, а в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется.

О ситуации на рынке

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства на фоне введения госпрограммы льготной ипотеки по ставке до 6,5%. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее 45 евро за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Как отмечал в феврале вице-премьер Марат Хуснуллин, цена металлопродукции в основном повысилась не на заводах, а у перепродавцов. По его словам, ФАС проведет проверки, есть ли нарушения. Между тем в Минфине РФ подчеркивали, что основными причинами роста цен на металл на внутреннем рынке стали ослабление рубля и изменения мировых котировок на металл.