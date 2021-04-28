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На вовлечение в оборот сельхозземель за 10 лет направят 754 млрд рублей

Из них 538 млрд рублей - это деньги федерального бюджета

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство России подготовило программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

"Мы подготовили на сегодняшний день программу вовлечения земель в сельхозоборот, - рассказал он. - Эта программа предполагает выделение 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 538 млрд рублей - деньги федерального бюджета".

По словам Мишустина, это позволит к 2025 году провести инвентаризацию всех земельных участков по категориям земель и видам разрешенного использования, а также вовлечь в оборот не менее 13 млн га земель.

Премьер также заверил, что правительство обсудит возможность увеличения финансирования программы комплексного развития сельских территорий.

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