Решетников призвал модернизировать методологию сбора данных о реальных доходах россиян

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Методологию сбора данных о реальных доходах населения необходимо модернизировать, а также расширить состав обрабатываемых источников информации. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе итоговой коллегии Росстата.

"Что точно проявилось - это необходимость модернизации статистики методологической и технологической. Начну с самого чувствительного - методологической модернизации. И здесь, наверное, ключевым направлением работ является такая чувствительная тема, как доходы населения", - сказал Решетников.

Министр отметил, что существуют постоянные расхождения между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными, этот разрыв необходимо сокращать. "Мы видим, что по прошествии определенного времени эта дельта сокращается. Но тем не менее, когда появляются квартальные данные, которые для нас крайне важны для принятия решений, в первую очередь в сфере социальной политики, бюджетной политики, в этот момент мы зачастую руководствуемся данными, которые потом по прошествии времени достаточно серьезно корректируются", - указал он.

"Мы видим, что за счет уточнения состава данных, расширения состава обрабатываемых источников информации можно уточнить и сделать более полными наши расчеты, поэтому это методологическая задача этого года", - подчеркнул министр.

По словам министра, "любая публикация данных о доходах населения привлекает крайне пристальное внимание". "Мы внутри административных систем начинаем сравнивать данные об оборотах ККТ, о тех налогах, которые мы получили, налогах на доходы физических лиц, еще каких-то косвенных индикаторов. Люди, конечно, начинают это сравнивать со своими личными доходами, со своими зарплатами, пенсиями, социальными пособиями. Это вызывает очень большую дискуссию", - добавил Решетников.

Система сбора данных

Как позже пояснил журналистам глава Росстата Павел Малков, существует две разных системы оценки реальных доходов населения. "Есть система координат макро уровня - система национальных счетов, есть система координат, когда мы, наоборот, строим наши данные на основе опросов и определенные данные получаем от других ведомств, те самые административные данные. И между этими двумя подходами в итоговых цифрах есть определенное расхождение", - отметил он. При этом потом эти расхождения нивелируются.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы действительно адекватно и полностью оценивать все доходы и расходы граждан, чтобы дать корректную цифру", - подчеркнул глава ведомства.

В 2019 году Росстат перешел на новую методику расчетов доходов населения РФ, а также стал публиковать квартальные данные о доходах населения, на неопределенный срок приостановив публикацию ежемесячных данных.

Цифровизация

"Новые подходы к работе, та высокая планка по цифровизации, которую поставил перед всем правительством Михаил Владимирович Мишустин, требует и от Росстата иного качества и скорости работы с данными. В производстве статистических данных нам нужен такой же современный аналитический аппарат, какой уже используется в других областях. Поэтому много работы", - отметил министр.

По его словам, Росстат пока отстает, и нужно быстро наверстывать упущенное. "И в первую очередь принципиально ускорить выдачу данных. Ведомство - не научное учреждение, а прежде всего измеритель, на основе результатов которого принимаются решения в экономике, как правительством, так и субъектами хозяйственной деятельности", - подчеркнул Решетников.