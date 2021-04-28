УАЗ начнут собирать в Эфиопии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ульяновский автозавод в августе начнет сборку своих автомобилей в Эфиопии, говорится в сообщении компании.

"В ходе переговоров с руководством компании Bazra Motors, прошедших во время официального визита делегации УАЗ в Федеративную Демократическую Республику Эфиопию, стороны заключили соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции Ульяновского автомобильного завода на территории этой восточноафриканской страны", - отмечается в сообщении.

Как добавляют в компании, поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август текущего года. Выход предприятия на проектную мощность - 3000 единиц в год - планируется осуществить до конца 2023 года. Речь идет о крупноузловой сборке на площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара) всех версий УАЗ: "Патриот", "Пикап" и "Профи", а также внедорожников "Хантер" и моделей классической линейки СГР ("Буханка" - прим. ТАСС). В перспективе модельную гамму пополнят модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка Эфиопии.

Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. автомобилей в год. С 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна "Соллерс".