Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 20 по 26 апреля составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

На неделе до этого инфляция в РФ также находилась на уровне 0,2%.

С начала апреля потребительские цены выросли на 0,6%, с начала года - на 2,7%. В годовом выражении инфляция на 26 апреля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,54%.

Продовольственные товары

По данным Росстата, за отчетную неделю выросли цены: на свинину - на 0,9%, сосиски, сардельки - на 0,7%, баранину и крупу гречневую - на 0,6%, колбасу вареную - на 0,5%, консервы мясные для детского питания и маргарин - на 0,4%, говядину, консервы мясные, рыбу мороженую, консервы фруктово-ягодные для детского питания, карамель - на 0,3%, колбасу полукопченую и варено-копченую, молоко пастеризованное, сыры сычужные, хлеб, пшено и конфеты шоколадные - на 0,2%, молоко стерилизованное, сметану, творог жирный, чай черный, муку пшеничную, рис, макаронные изделия, консервы овощные для детского питания, соль, печенье, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,1%.

Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 0,8%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации - на 0,1-1,0%, в 23 субъектах - на 1,1-2,0%, в 8 субъектах - на 2,1-4,8%. В трех субъектах цены на куриные яйца не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в шести субъектах - на 1,0-3,5%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,2%. В 36 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 10 субъектах - на 0,8-1,4%. В 23 субъектах цены не изменились. В 16 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-5,8%. Стоимость куриного мяса в среднем по России снизилась на 0,1%, в том числе в 31 субъекте - на 0,1-1,0%, в восьми субъектах - на 1,1-4,1%. В 26 субъектах Российской Федерации цены на мясо кур выросли на 0,1-1,0%, в семи субъектах - на 1,1-2,6%. В 13 субъектах цены не изменились.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,3%. В 42 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 10 субъектах - на 1,0-3,3%. В 19 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1,7%. Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, в том числе на капусту белокочанную - на 3,6%, огурцы - на 3,0%, морковь - на 2,0%, картофель - на 1,5%, лук и яблоки - на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1,0%. Цены на масло сливочное, смеси сухие молочные для детского питания, вермишель и водку не изменились.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, флуоцинолона ацетонид и офтан катахром - на 0,3%, валокордин, линекс, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,2%, ренни - на 0,1%. Цены на алмагель и бромгексин не изменились. Цены на троксерутин снизились на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: прокладки женские - на 0,4%, подгузники детские бумажные, пеленки для новорожденных, порошок стиральный, мыло хозяйственное, паста зубная, бумага туалетная - на 0,3%, щетки зубные, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, мыло туалетное - на 0,1%. Цены на спички не изменились.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы - на 1,0%, смартфоны - на 0,6%, сигареты с фильтром отечественные - на 0,5%, футболки и кроссовки для детей - на 0,4%, телевизоры, колготки женские, джинсы для детей - на 0,3%, майки, футболки мужские - на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, спортивные костюмы, носки и гольфы детские, носки мужские - на 0,1%. Не изменились цены на легковые автомобили отечественные, кроссовки для взрослых и шампуни.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Цены на проживание в гостиницах 1*-5* выросли от 1,0% до 3,2%, в хостеле - на 0,2%. Проезд в городском автобусе подорожал на 0,1%. Тарифы на жилищно-коммунальные, санаторно-оздоровительные услуги и прочие услуги городского пассажирского транспорта не изменились.