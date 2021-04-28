"Газпром нефть" откроет центры технологий для обучения инновациям в логистике

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" откроет центры технологий, где специалисты и клиенты компании смогут обучаться инновациям в логистике, говорится в сообщении компании. Первый такой объект открылся на базе цифровизированного склада в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Обучение в центрах будет организовано с помощью технологий дополненной реальности, которые позволяют ознакомиться с роботизированной техникой, а также изучать правила и стандарты производственной безопасности. Так, специалисты смогут испытать систему навигации в режиме дополненной реальности, которая позволяет ускорять поиск товара на цифровизированном складе в ХМАО. На нем также реализуется пилотный проект по инвентаризации при помощи дронов.

"В перспективе центры новых технологий, в которых при помощи VR и AR-технологий специалисты будут изучать современные решения в области складской логистики, планируется создать не только на активах компании, но и на объектах партнеров", - отмечается в сообщении. По словам генерального директора компании Дмитрия Потапова, технологичные центры позволят аккумулировать знания в области передовых логистических разработок и создать "точки опыта".