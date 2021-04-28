ЦБ считает, что кредитование должно опираться на рыночные индикаторы, а не ключевую ставку

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Рынок корпоративного кредитования в РФ, формируя уровень ставок, должен быть больше ориентирован на рыночные индикаторы, чем на ключевую ставку, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на IV международном банковском форуме "Казначейство".

"Рынок должен быть больше ориентирован на рыночные индикаторы. Мы тоже планируем больше над этим работать. Администрирование RUONIA перешло к Банку России. Думаем, что будем в ближайшее время ее развивать, она получила признание как надлежащий индикатор. Поэтому эту рыночную ставку можно будет делать более популярной. В ближайшие годы будем над этим работать", - сказала она.

Более правильно, по мнению регулятора, ориентироваться на рыночные индикаторы, но на данный момент такие продукты сложнее продавать корпоративным клиентам, так как для них ключевая ставка - более понятный показатель.

По словам Даниловой, в последние годы наблюдается существенный рост кредитов по плавающим процентным ставкам в корпоративном кредитовании. Банки стараются управлять своим процентным риском, так как плавающие ставки позволяют перераспределить процентный риск от банка заемщику. "Мы видели существенный рост, буквально за несколько лет с совсем низких уровней до 35% общего объема рублевого кредитования - это теперь кредитование по плавающей ставке", - отметила она.

Данилова подчеркнула, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности от этого явления, потому что цель ЦБ - сделать так, чтобы рыночные ставки были как можно ближе к ключевой. "Это удается Банку России. За последние годы отклонение рыночной ставки от ключевой минимально, буквально в среднем 10-20 базисных пунктов", - уточнила она.