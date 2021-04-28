Минтруд предложил назначать выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет через ПФР с 2022 года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минтруд разработал законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) с 2022 года будет наделен дополнительными полномочиями в рамках "социального казначейства". В частности, предлагается через ПФР назначать единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и компенсацию страховой премии инвалидам, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минтруда.

"Начиная с 2022 года предлагается через ПФР назначать единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и компенсацию страховой премии инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) по договору ОСАГО", - сообщили в министерстве.

Как отметили в Минтруде, планируется внедрить беззаявительный порядок выплаты компенсации ПФР на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и сведений, содержащихся в договоре ОСАГО, из информационной системы Российского союза автостраховщиков.

"Передача этих полномочий в ПФР позволит синхронизировать предоставление гражданам пенсий и других соцвыплат, избежать обращения граждан в различные инстанции, исключить временные и материальные затраты для них", - объяснили в министерстве.

Кроме того, поскольку ПФР является оператором Единой государственной информационной системы социального обеспечения, передача ПФР полномочий по предоставлению соответствующих мер соцподдержки позволит упростить саму процедуру обращения за такими мерами, а также обеспечит оперативное информирование граждан о полагающихся им мерах поддержки.