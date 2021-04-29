Путин обсудит с руководителями компаний Франции реализацию совместных проектов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит в четверг торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие с руководителями ведущих компаний Франции, которые входят во Франко-российскую торгово-промышленную палату. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча состоится в режиме видеоконференции. "Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных совместных проектов", - отметили в Кремле.

Путин периодически проводит встречи с зарубежными бизнесменами. Одна из последних встреч президента РФ с представителями французских деловых кругов прошла в апреле 2019 года в Москве. На ней присутствовали топ-менеджеры 16 крупных компаний Франции (Renault, Auchan Retail, BlaBlaCar и других), а также глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Эмманюэль Киде. Во время этой встречи Путин рассказал о возможностях, которые открывает участие в реализации нацпроектов РФ, и пригласил компании из Франции к сотрудничеству.

В 2018 году Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон принимали участие в панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Бизнес-диалог Россия - Франция". Как сообщил в апреле Росконгресс, традиционный "Бизнес-диалог Россия - Франция" и в этом году пройдет в рамках ПМЭФ, который состоится 2-5 июня, мероприятие будет посвящено вопросам укрепления экономических отношений двух стран.

Франко-российская торгово-промышленная палата

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) ведет свою деятельность в Москве с 1997 года, когда была основана Ассоциация "Клуб Франция". Затем бизнес-клуб преобразовался в торгово-промышленную палату, которая присоединилась в 2006 году к CCI France International (Союзу торгово-промышленных палат Франции за рубежом), первой частной сети французских предприятий в мире, представленной в 85 странах и объединяющей более 32 тыс. предприятий.

CCI France Russie сегодня насчитывает более 400 компаний, в том числе 30 из них учитываются при расчете индекса CAC 40 (главный биржевой показатель Франции, указывающий на котировки четырех десятков ведущих корпораций страны). Франко-российская торгово-промышленная палата входит в пятерку крупнейших торгово-промышленных палат Франции за рубежом. Она финансируется за счет членских взносов компаний, не получает государственных дотаций и не подчиняется административному надзору, отмечается на сайте организации. Своей миссией палата считает "укрепление экономических и торговых связей между Францией и Россией, содействие перекрестным инвестициям, конструктивному диалогу и наилучшему пониманию французской и российской действительности".