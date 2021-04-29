Премьеры стран ЕАЭС проведут встречу в Казани

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. На очную встречу в Казани собрались главы правительств стран "пятерки" (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия), представители стран-наблюдателей (Куба, Молдавия и Узбекистан) и приглашенные гости.

Председатель правительства РФ, который в среду уже провел в Казани несколько двусторонних встреч с коллегами, продолжит серию переговоров перед заседанием Евразийского межправсовета. Планируется, что собеседниками Мишустина будут премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе пройдет в четверг, в расширенном - в пятницу. Как ранее сообщала пресс-служба кабмина РФ, главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание предполагается уделить выработке скоординированных подходов по унификации таможенно-тарифного регулирования в отношении экспорта отдельных видов чувствительных сельскохозяйственных товаров, а также мерам по защите рынка сельхозпродукции и фитосанитарному контролю.

Участники заседания заслушают доклад о ходе реализации межгосударственной программы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг, а также о перспективах сотрудничества в космической области. На рассмотрение глав правительств будут представлены основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года.

Нынешнее заседание межправительственного совета станет 27-м с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и вторым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 5 февраля 2021 года в Алма-Ате.