В России предложили обязать кабмин устанавливать базовые оклады бюджетников

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в четверг вносят в Госдуму законопроект, который обязывает правительство принимать базовые оклады, базовые ставки заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений по профессиональным квалификационным группам. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов - председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В целях усиления социальной защиты работников бюджетной сферы законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 144 Трудового кодекса РФ, согласно которому правительство РФ обязано принимать базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам", - говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что в 2007 году вступил в силу закон, снявший с правительства ранее установленное обязательство принимать базовые оклады для работников бюджетной сферы. Это было сделано "несмотря на протесты профессиональных союзов работников образования, здравоохранения и культуры".

В результате кабинет министров получил право устанавливать базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам. Но с 2007 года кабмин ни разу таким правом не воспользовался. В результате зарплаты бюджетников различаются не только на межрегиональном уровне, но и даже среди людей, работающих по одной и той же специальности и в учреждениях одного типа, констатируют в ЛДПР.