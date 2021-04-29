Делегация Крыма прибыла в Армению для укрепления экономических и общественных связей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Представители властей Крыма прибыли с визитом в Армению, чтобы провести встречи по линии народной дипломатии и организовать диалог бизнеса российского региона и закавказской страны, сообщил ТАСС в среду вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы приехали в Ереван по линии общественной дипломатии для проведения традиционных Дней Крыма в Армении. Основные цели поездки две. Вместе с председателем комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрием Гемпелем мы встретимся завтра с преподавателями и студентами филиала МГУ, а затем с представителями армянской научной и творческой интеллигенции. И вторая часть - экономическая. Вице-премьер Крыма - министр финансов Ирина Кивико проведет бизнес-форум, встречу представителей крымского и армянского бизнеса", - сказал Мурадов.

Он уточнил, что в ходе визита крымская сторона планирует обсудить вопросы, связанные с туризмом, транспортом, а также развитие сотрудничества по линии гражданского общества.

"Организатором Дней Крыма в Армении выступает "Клуб друзей Крыма в Армении". Его возглавляют лидер партии "Конституционное право" Айк Бабуханян и лидер партии "Альянс" Тигран Уриханян. Это люди, которые поддерживают российский статус Крыма, высказываются открыто на всех международных площадках в поддержку территориальной целостности Российской Федерации, которая немыслима без Крыма", - отметил Мурадов.

Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной международной ассоциации созданы во многих странах Европы, Азии и Африки для продвижения объективной информации о "крымской весне" и сегодняшнем Крыме. Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году.