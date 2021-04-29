Выручка Facebook в I квартале выросла на 48%

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Выручка компании Facebook в первом квартале этого года превысила отметку в $26 млрд. Об этом говорится в опубликованной в среду финансовой отчетности компании.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 31 марта, доходы Facebook составили $26,1 млрд, что на 48% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль выросла на 94% и достигла $9,49 млрд, число активных пользователей в марте достигло 2,85 млрд.

Руководство компании отмечает, что хорошим финансовым показателям способствовал рост стоимости размещения рекламы, которая возросла в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Facebook прогнозирует стабильное повышение данного показателя до конца этого года.

"Мы продемонстрировали сильный квартал, помогая людям оставаться на связи и развиваться бизнесу", - приводятся в отчете слова руководителя компании Марка Цукерберга. Он информировал о намерении Facebook продолжать активно инвестировать в виртуальную и дополненную реальность, а также в развитие экономики для создателей контента.