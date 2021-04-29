Общий объем инвестиций в Хабаровском крае вырос в 1,6 раза за пять лет

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций государства, бизнеса и населения в Хабаровском крае за последние пять лет вырос в 1,6 раза, заявил в четверг на международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры" врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Мы характеризуем, причем справедливо, Хабаровский край как ведущий опорный регион Дальнего Востока. Частный бизнес, государственные корпорации, местное население активизировали свою экономическую деятельность. Увеличиваются капиталовложения. За пять лет инвестиции увеличены в 1,6 раза. Есть небольшой, но тем не менее рост валового регионального продукта, собственных налоговых и неналоговых доходов, реальной заработной платы", - заявил глава региона.

Он отметил, что даже в период распространения коронавирусной инфекции экономика края показала устойчивость, и 2020 год край завершил практически без падения целевых показателей. При этом правительство сосредоточило решения по государственной поддержке на секторах услуг, туризма и пассажирских перевозок, которые наиболее пострадали в пандемию.

"На 2021 год правительством края утвержден план восстановления экономики, доходов и занятости. Уже есть итоги I квартала этого года. И они показывают, что экономика края, бюджетная система, рынок труда, заработная плата и доходы населения на пути восстановления", - сказал Дегтярев.

В Хабаровском крае действуют три территории опережающего развития (ТОР), а также режим Свободного порта Владивосток (СПВ) в двух районах. В регионе в рамках соглашений с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестиционную деятельность ведут 97 резидентов ТОР и СПВ с проектами на общую сумму более 220 млрд рублей и планами создать около 12,5 тыс. рабочих мест. Фактически вложено более 78 млрд рублей и создано 6 370 новых рабочих мест.