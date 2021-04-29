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Совфед рассмотрит вопрос об уплате иностранными интернет-компаниями налогов в бюджет РФ

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о предоставлении права на взимание налогов с IT-компаний, не имеющих представительства в той или иной стране, носит глобальный характер и обсуждается на уровне международных организаций
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации совместно с правительством РФ планирует рассмотреть вопрос об уплате иностранными интернет-компаниями налогов по месту потребления их услуг, то есть в бюджет страны. Об этом говорится в утвержденном перечне поручений сенаторам по реализации Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Рассмотреть совместно с правительством РФ вопрос об уплате налога на прибыль иностранными организациями, работающими в области цифровых технологий, по месту нахождения потребителей цифровых услуг", - говорится в документе.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о предоставлении права на взимание налогов с IT-компаний, не имеющих представительства в той или иной стране, носит глобальный характер и обсуждается на уровне международных организаций. Спикер Совфеда подчеркнула, что зарубежные интернет-гиганты "зарабатывают в России огромные деньги", но при этом не платят налоги в бюджет РФ, пользуясь тем, что в стране их представительство отсутствует.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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