Режим Свободного порта Владивосток предложили распространить на Хабаровскую агломерацию

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили распространить действие режима Свободного порта Владивосток на территорию Хабаровской агломерации, центр которой находится в краевой столице. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в четверг на международной конференции "Социально-экономическое развитие востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры".

"В целом Хабаровская агломерация заслуживает особого режима управления и государственной поддержки, в том числе рассматриваем вопрос о распространении режима Свободного порта Владивосток", - сказал Дегтярев.

Хабаровская агломерация - один из центров экономического роста Дальнего Востока, деловой центр с развитой сферой услуг, центр финансового и логистического обслуживания, образования, здравоохранения, здесь развиты научные, образовательные компетенции, говорится в докладе Дегтярева. Как отмечается, особенность агломерации в том, что здесь нет крупных производств, которые бы создавали эффект моногорода, то есть зависимость от двух-трех градообразующих предприятий. В агломерации проживает почти 741 тыс. человек.

Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченными налоговым и таможенным режимами. Режим Свободного порта Владивосток распространен на отдельные территории пяти регионов - Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа. Его резиденты пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.