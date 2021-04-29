Эксперты сообщили о росте спроса на кофе в России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Спрос на кофе в России в I квартале 2021 года вырос почти на 20% в магазинах и более чем в 1,5 раза в вендинговых аппаратах, свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек индекс" (проект IТ-компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных страны). Исследование имеется в распоряжении ТАСС.

"Объем продаж кофе в I квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в натуральном выражении вырос на 20%. При этом в офлайн-магазинах рост продаж составил 18%, а в вендинговых аппаратах - 61%", - говорится в исследовании.

Эксперты "Чек индекса" отмечают, что за время пандемии россияне привыкли к домашнему потреблению кофейных напитков, и этот тренд не ослабел даже после снятия основных эпидемиологических ограничений в I квартале 2021 года. "Россияне пристрастились к кофе. Об этом говорит рост объема покупок на фоне базы прошлого года, когда в марте наблюдался большой спрос на продуктовые категории, включая чай и кофе", - указывают эксперты.

Средний чек покупки за отчетный период снизился на 5% - до 443 рубля относительно прошлого года. В прошлом году средний чек был выше по причине редких посещений торговых точек. При этом в офлайн-магазинах средний размер затрат составил 365 рублей, на 3% выше, чем в I квартале 2020 года. Чаще всего в магазинах покупали растворимый и молотый кофе. При покупке пачек кофе в вендинговых аппаратах средний чек достигал 747 рублей (-17%). В вендинговых автоматах чаще приобретали зерновой кофе.

В связи с постепенным ростом популярности кофе, растет доля покупателей, заинтересованных в более качественных ингредиентах. В частности, в крупных городах заметно увеличение спроса на зерновой и капсульный кофе, которые активно распространяются в том числе через вендинговые аппараты, отмечают эксперты.

"Рынок натурального кофе в России стабильно растет на протяжении последних лет. Увеличивается аудитория, потребляющая кофе, и в большей степени это увеличение идет в сегменте общепита. В то же время растет число потребителей, для которой кофе становится горячим напитком номер один в том числе и дома. В этом плане можно сказать, что это некое движение от чайной Азии в сторону кофейной Европы. Очень сильно это заметно в Санкт-Петербурге, да и во всем северо-западном регионе. Санкт-Петербург на данный момент вообще можно считать "кофейной столицей" России, если брать удельное потребление кофе на душу населения. Высоким является потребление кофе и на юге России, где традиционно объемы потребления кофе соизмеримы с чаем", - комментирует генеральный директор компании Almafood Александр Матевосян, слова которого приводятся в исследовании.