Власти Китая освободят от налогов некоторые экспонаты потребительской ярмарки на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Китая обнародовали программу, предусматривающую освобождение от налогов ряда категорий импортных товаров, которые будут представлены на первой Китайской международной потребительской ярмарке в городе Хайкоу 7-10 мая. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Меры подготовлены Министерством финансов КНР совместно с Главным таможенным управлением страны, они будут действовать на период проведения выставки. Как отмечается в совместном документе двух ведомств, главной целью беспошлинной политики станет усиление открытости Хайнаня миру, улучшение имиджа острова, а также содействие строительству Хайнаньского порта свободной торговли.

В дни проведения мероприятия некоторые категории импортных товаров, которые будут продаваться на ярмарке, освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и налога с продаж. Беспошлинный режим будет распространяться на мебель, предметы одежды, изделия из кожи, меха и искусственного меха, туристические товары, сумки и контейнеры, оптическое оборудование, фотооборудование, натуральный и культивированный жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, а также часы.

В документе подчеркивается, что режим не будет распространяться на запрещенных к ввозу в КНР, находящихся под угрозой исчезновения животных и растения, а также продукцию из них, табак, алкоголь и автомобили. Кроме того, участники выставки, продающие беспошлинные товары, будут ограничены квотами, установленными для каждой определенной категории продукции. Так, например, каждый продавец имеет право на беспошлинную реализацию не более 50 предметов мебели, 30 предметов одежды, 10 единиц оптического и фотооборудования и так далее. Для некоторых категорий, в частности часов, изделий из камней и металлов, установлены максимально допустимые цены реализации.

Первая Китайская международная потребительская ярмарка пройдет 7-10 мая в Хайкоу, в ней примут участие 630 зарубежных компаний из 69 стран и регионов мира. Это мероприятие - одна из мер по реализации Генеральной программы развития Хайнаньского порта свободной торговли, которая 1 июня прошлого года была опубликована Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР. ЭКСПО состоится в международном выставочном центре, площадь экспозиций достигнет 80 тыс. кв. метров.