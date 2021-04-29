Аналитики подсчитали, во сколько обойдется пасхальный стол в России

"Средняя стоимость готового кулича в 2021 году составляет 477 рублей, десятка яиц - 85 рублей, творожной пасхи - 312 рублей. Свечи (четыре штуки) и набор для окрашивания яиц (четыре цвета) обойдутся в 106 и 20 рублей соответственно. Так, праздничный пасхальный стол будет стоить россиянам 1 тыс. рублей", - отмечают аналитики.

В этом году Пасха у православных приходится на 2 мая.

"Чаще всего россияне выбирают готовые куличи, творожные пасхи и наборы для окрашивания яиц. Больше всего спрос вырос на готовые куличи. За неделю до праздника традиционное пасхальное угощение покупали в 26 раз чаще, творожные пасхи - в девять раз чаще. Вырос интерес россиян к формам для выпечки кулича и наборам для окрашивания яиц: аналитики отмечают рост спроса в семь раз. Из ингредиентов для приготовления домашнего кулича россияне в два раза чаще обычного стали покупать цукаты, изюм, сахарную пудру и пищевой краситель", - уточняется в исследовании.