Роскачество проверило сливочные сосиски

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Эксперты Роскачества исследовали сосиски "Сливочные" 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и проверили продукцию по 145 показателям качества и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

Отмечается, что четверть исследованной продукции оказалась с нарушениями по безопасности. Один из товаров - фальсификат (в нем не оказалось говядины).

По ГОСТу в составе "Сливочных" должно быть не менее 50% говядины (также в рецептуру входят 20% свинины и сливки). Из 20 исследованных товаров шесть изготовлены по ГОСТу, в том числе сосиски "Великолукского мясокомбината", говядина в которых была заявлена в составе на первом месте. Однако ДНК крупного рогатого скота в составе этой марки обнаружить не удалось, выявили только ДНК свиньи. Заявленная информация в маркировке такой продукции вводит потребителя в заблуждение, такие сосиски можно назвать фальсификатом из-за нарушений требований ГОСТа и технического регламента. У остальных товаров, произведенных по ГОСТу, говядина в составе в том или ином процентном соотношении присутствует.

Сопоставляя цену сосисок с содержанием в ней говядины, эксперты никакой взаимосвязи не увидели. Более дорогая продукция, например, "Мясной дом Бородина" (71,64 руб./100 г) и менее дорогая, например, "Губкинский мясокомбинат" (32,80 руб./100 г) или "Мясницкий ряд" (23,80 руб./100 г) содержали примерно равное высокое количество говядины (около 50%), говорится в пресс-релизе. Получается, что высокая цена на продукт еще не определяет в нем содержания дорогостоящей говядины. Кроме того, большинство производителей кладут в фарш именно говядину и не переходят на использование более дешевого мяса птицы.

Уточняется, что наличие в сосисках патогенных или условно патогенных бактерий может нанести вред здоровью человека. Эксперты "Роскачества" обнаружили в сосисках "Атрус", произведенных в Ярославской области, спорообразующие микроорганизмы (клостридии). Их наличие в продукции недопустимо. Эти микроорганизмы являются возбудителями ботулизма и могут вырабатывать токсины, устойчивые при тепловой обработке. Кроме того, в сосисках "Ближние горки", "Велком", "Клинский" и "Черкизово" установлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), что говорит о возможном несоблюдении условий хранения продукта, уровне санитарного состояния производственных объектов.

"Превышение КМАФАнМ возможно из-за некачественной дезинфекции, ненадлежащей гигиены персонала на производстве или на каком-либо участке товаропроводящей цепи: транспортировке, хранении или реализации товара", - объясняет заведующая отделением биотехнологии ФГБУ "ВГНКИ" (ведущий научный центр, подведомственный Россельхознадзору) Ольга Иванова.

Крахмал и другие добавки

В сливочных сосисках "Мясницкий ряд", "Клинский", "Черкизово", "Иней", "Стародворье" и "Омский бекон" присутствует крахмал. Его наличие не допускается как ГОСТом, так и требованиями стандарта Роскачества, однако продукция данных марок изготовлена по собственным техническим условиям производителя, поэтому формально их нельзя отнести к нарушителям. Однако, как отмечается в пресс-релизе, все производители, кроме "Мясницкого ряда" указали наличие крахмала в маркировке.

Отмечается, что крахмал обычно используется для улучшения консистенции, удерживания влаги и жира в структуре мясного фарша. Кроме того, он снижает пищевую ценность продукта и приводит к уменьшению незаменимых аминокислот и жирных кислот.

Претендент на знак качества

По результатам испытания, сливочные сосиски "Дымов" соответствовали не только всем требованиям законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. После проведения оценки производства этот товар может претендовать на право маркироваться знаком качества. Отмечается, что в продукции всех исследованных марок эксперты не обнаружили ГМО, бактерий кишечной палочки, сальмонелл и листерий. Антибиотики (даже в следовых количествах), консерванты и искусственные красители в сливочных сосисках отсутствуют.

Потребление колбасных изделий (сосиски, сардельки, различные виды колбас) в России составляет около 16,75 кг/год на человека. Примерно четверть в структуре этого рынка (в натуральном выражении) занимают сосиски. Цены и объемы производства колбасных изделий, в том числе сосисок, зависят от цен на сырье, которые в последние годы стабильно растут. Несмотря на это российские покупатели приобретают сосиски не менее одного раза в неделю, а "Сливочные" по полярности уступают только "Молочным" сосискам. Главное отличие между этими видами в том, что по ГОСТу на изготовление "Сливочных" должно использоваться больше говядины (более дорогое и менее жирное мясо), а в "Молочных" - больше свинины.