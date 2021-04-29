Доходы бюджета Москвы за I квартал 2021 года выросли на 11,4%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Итоги исполнения бюджета Москвы за I квартал 2021 года подведены. Доходы бюджета Москвы за январь - март 2021 года увеличились до 705,6 млрд рублей, сообщила ТАСС в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"По итогам исполнения бюджета за первый квартал текущего года доходы городского бюджета выросли на 11,4% или 72,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим рост поступлений практически по всем основным доходным источникам. Бюджет Москвы самодостаточен, он практически полностью формируются за счет результатов экономической деятельности предприятий и организаций столицы. Доля трансфертов из федерального бюджета в его доходах составляет менее 2%", - сказала Зяббарова.

По ее словам, в первом квартале 2021 года наиболее динамично росли налоговые отчисления в бюджет Москвы от предприятий энергетики - на 22,5%, организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, - на 19%, торговли - 16,3% и строительства - на 14,3%.

Как уточнили в пресс-службе департамента, налоговые поступления в бюджет Москвы за три месяца 2021 года составили 629,4 млрд рублей. Данный показатель на 11% или 62,4 млрд рублей больше по сравнению с январем - мартом 2020 года. По итогам первого квартала текущего года 85,4% всех налоговых доходов обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций.

"Поступления по НДФЛ по состоянию на 1 апреля 2021 года достигли 254,7 млрд рублей - это на 14,1 млрд рублей или 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчисления по налогу на прибыль организаций за январь - март текущего года выросли на 15% или 36,9 млрд рублей по сравнению с январем - мартом прошлого года. В абсолютном выражении поступления составили 283,1 млрд рублей", - добавили в департаменте финансов.

Кроме того, на 19,7%, до 33,9 млрд рублей, увеличились отчисления в бюджет Москвы по налогу на имущество организаций. Рост обусловлен в том числе объявлением в прошлом году нерабочих дней с 30 марта и продлением сроков уплаты налога до мая. Также по итогам первого квартала 2021 года в бюджет Москвы поступило 48 млрд рублей неналоговых доходов, что составляет 6,8% от общих доходов городского бюджета.