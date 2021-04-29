Москва в I квартале 2021 года выделила 403 млрд рублей на социальные программы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Кассовое исполнение московского бюджета в январе - марте 2021 года превысило 767 млрд рублей. Более 50% расходов были направлены на социальные программы столицы, сообщила ТАСС в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"Закон о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов мы принимали с увеличением финансирования всех социальных программ в 2021 году. По итогам первого квартала текущего года мы видим рост фактических показателей исполнения бюджета в части финансового обеспечения социальных расходов", - подчеркнула Елена Зяббарова.

Так, финансирование городских социальных программ, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной поддержки жителей города за три месяца текущего года выделено 403,3 млрд рублей или 52,6% всех расходов бюджета Москвы.

"Увеличение социальных расходов связано с реализацией социальных проектов, повышением качества и доступности предоставляемых услуг, усилением мер поддержки жителей города, а также развитием социальной инфраструктуры. Продолжается расширение сети объектов социальной сферы. Запланированные в текущем году бюджетные инвестиции направляются на строительство новых поликлиник и больничных корпусов, образовательных, спортивных и культурных учреждений, реставрацию объектов культурного наследия", - пояснила руководитель Департамента финансов города Москвы.

Зяббарова добавила, что по итогам первого квартала 2021 года заметно выросли расходы на строительство новых образовательных учреждений. Среди них крупные объекты, позволяющие обеспечить обучение детей рядом с домом. В частности, в действующую адресную инвестиционную программу включено проектирование и строительство образовательных центров в Троицке - на 2,1 тыс. мест, в поселке Коммунарка - на 1,2 тыс. мест, в Некрасовке - на 1,15 тыс. мест, на улице Золоторожский Вал в Лефортове - на 1,15 тыс. мест, поселке Московский - на 1 тыс. мест и в других районах Москвы.

"Кассовое исполнение расходов на 1 апреля 2021 года достигло 767,4 млрд рублей или 23,8% от запланированного объема расходов на 2021 год. В соответствии с программным принципом формирования и исполнения бюджета 97,9% всех расходов или 751,1 млрд рублей направлено на финансирование государственных программ города Москвы", - уточнили в пресс-службе департаменте.

Детали расходов

По словам Зяббаровой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты на государственную программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" из бюджета города направлено 144 млрд рублей, что на 62,9% больше, чем в январе - марте 2020 года. На финансирование "Столичного здравоохранения" направлено 128,4 млрд рублей, что на 9,7% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. А с учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе - марте 2021 года - 200,8 млрд рублей.

При этом на государственную программу "Столичное образование" за 3 месяца текущего года из бюджета выделено 96,7 млрд рублей, рост - 16%. Увеличились на 10,7% затраты на программу "Культура Москвы", которые по итогам первого квартала текущего года составили 22,1 млрд рублей.

Расходы на государственную программу "Развитие транспортной системы" составили 216,2 млрд рублей. Как отметила Зяббарова, строительство и модернизация транспортной инфраструктуры продолжает оставаться одним из приоритетных направлений развития города. "Ускоренными темпами идет процесс обновления подвижного состава городского общественного транспорта. В этом году будет закуплено 337 новых вагонов метро, в городе появится 30 новых электробусных маршрутов, на улицах станет больше современных трамвайных вагонов", - сказала министр.

Руководитель департамента подчеркнула, что в городе продолжается реализация масштабного проекта по развитию метрополитена: с начала года открыто две новые станции; в текущем году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию еще девяти. "Все они располагаются на Большой кольцевой линии, запуск которой улучшит транспортную связь между районами Москвы, позволит жителям значительно сэкономить время поездок. Также совместно с Российскими железными дорогами Москва осуществляет модернизацию городской железнодорожной инфраструктуры для развития Московских центральных диаметров", - заключила Зяббарова.

Размер государственного долга города Москвы остался на прежнем уровне - 30 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 апреля 2021 года составил 1,1% от объема запланированных собственных доходов бюджета.