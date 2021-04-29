Выручка "ВКонтакте" за I квартал 2021 года выросла на 21%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Выручка "ВКонтакте" по итогам января - марта 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%. Об этом говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщал ТАСС, выручка "ВКонтакте" возросла по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом на 15% и достигла 25,4 млрд рублей.

"ВКонтакте" представила итоги первого квартала 2021 года в рамках финансовой отчетности Mail.ru Group. Компания показывает уверенный рост: выручка увеличилась на 21,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В марте ежедневная аудитория соцсети в России увеличилась на 5,9% год к году и составила 48 млн. А количество пользователей в России в месяц составило 73 млн", - отмечают в компании.

Помимо этого, в соцсети сообщили, что компания расширяет экосистему сервисов и наращивает их аудиторию. В первом квартале 2021 года количество мини-приложений возросло на 90% за год и достигло 29 тыс. В числе самых популярных сервисов - "Еда ВКонтакте", "Такси ВКонтакте", "Объявления ВКонтакте", "Здоровье ВКонтакте", "Работа ВКонтакте" и AliExpress. Каждым из этих мини-приложений пользуются больше 1 млн человек в месяц.

Месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 37 млн - это на 36% больше, чем годом ранее. А ежедневная активная аудитория выросла на 80%. "Общее количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло на 7,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Уже свыше 29,2 млн авторизуются в сервисах Mail.ru Group с помощью единой учетной записи VK Connect (не считая авторизации на vk.com) - это на 69% больше, чем в прошлом квартале. В марте количество ежедневных просмотров клипов достигло нового рекорда - 246 млн", - добавляют в соцсети.

В целом видео "ВКонтакте" ежедневно собирали больше 970 млн просмотров в марте. Всего в первом квартале пользователи загрузили "ВКонтакте" на 7% больше видео (не считая клипов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соцсеть намерена продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе "Клипы", звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK Connect, VK Pay и VK Mini Apps.

Образовательные технологии

Выручка сегмента образовательных технологий Mail.ru Group - а именно платформ онлайн-обучения Skillbox и GeekBrains - в первом квартале 2021 года выросла в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом и составила 2,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что к концу марта суммарная аудитория Skillbox и GeekBrains выросла до 782,2 тыс. зарегистрированных пользователей - это в 2,2 раза больше, чем год назад. За первый квартал на платформах появилось более 140 новых курсов в сфере киберспорта, дизайна, музыки и других направлениях.

Также общее количество платящих студентов GeekBrains и Skillbox превысило 215,2 тыс. человек (в 2,7 раза больше, чем год назад), из них 46 тыс. добавились в первом квартале.

Уточняется, что с первого квартала 2021 года Mail.ru Group выделила направление образовательных технологий в отдельный сегмент финансовой отчетности. В него входят онлайн-платформы GeekBrains и Skillbox. В Mail.ru Group полагают, что проекты образовательной экосистемы продолжат уверенно расти: ожидается, что в 2021 году их выручка имеет потенциал вырасти до 9 млрд рублей с положительной рентабельностью.

Кроме того, в марте "Цифровое образование", совместное предприятие Mail.ru Group и "Ростелекома", запустило платформу "Сферум". Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. В основе "Сферума" лежат технологии "ВКонтакте". Платформой уже пользуются порядка 100 тысяч человек - дети, родители и учителя из 7 тыс. школ в 15 регионах России.

Mail.ru Group строит крупнейшую образовательную онлайн-экосистему в России, которая охватывает все этапы обучения - от подготовки к школе до повышения квалификации. В нее входят онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox, платформа "Сферум", а также собственные образовательные проекты, в том числе совместно с ведущими вузами страны. В прошлом году к образовательной экосистеме присоединилась платформа для школьников Учи.ру. Кроме того, в экосистеме Mail.ru Group проекты, в которые компания инвестировала: "Тетрика", "Алгоритмика" и SkillFactory.