Выручка My.Games за первый квартал выросла на 42,2%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Выручка игрового направления Mail.ru Group (бренд My.Games) по итогам января - марта 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,2% и достигла 11 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выручка международного игрового бренда My.Games (входит в состав Mail.ru Group) в первом квартале 2021 года увеличилась на 42,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 млрд рублей, достигнув 39% от общей консолидированной выручки Mail.ru Group. 79% выручки от игр в первом квартале 2020 года My.Games получила за пределами России и СНГ - ключевыми зарубежными рынками стали США, Германия и Великобритания", - говорится в сообщении.

EBITDA My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 165% год к году и составила 1,4 млрд рублей при марже в 13,2% на фоне сезонного увеличения инвестиций в маркетинг. Мобильные игры Grand Hotel Mania, Rush Royale, Zero City, War Robots и Left to Survive стали основными источниками выручки в первом квартале 2021 года. На долю мобильного сегмента пришлось 78% от общей выручки My.Games.Число игроков франшизы Warface в первом квартале 2021 года достигло 114 млн на всех платформах. Warface по-прежнему остается в числе топ-3 проектов по выручке среди игр компании.

F2P ММО Skyforge показала рост аудитории до 12 млн зарегистрированных пользователей, во многом благодаря выходу проекта на Nintendo Switch в феврале. My.Games также запустил ПК-версии игр War Robots, World Above, Left to Survive и Guild of Heroes на платформе My.Games Store в рамках стратегии по расширению аудитории и кросс-интеграций.

"Мы начали 2021 год с высоких показателей, удерживая рекордный уровень по выручке, который нам удалось достичь в прошлом году. Следуя нашей стратегии диверсифицированного портфеля, мы продолжаем наращивать активную пользовательскую базу на всех платформах и регулярно выпускать обновления, в то время как наша приверженность принципу открытой партнерской среды и творческой свободе студий позволяет нам эффективно работать над многими проектами одновременно, уверенно продвигаясь к глобальной цели стать одной из ведущих компаний в игровой индустрии", - отмечает CEO My.Games Василий Магурян.

Инструменты монетизации контента DonationAlerts и Boosty.to также показали значительный рост в сравнении с первым кварталом 2020 года, несмотря на ожидаемый спад темпов роста в связи с возвращением пользователей к доковидным привычкам. Так, выручка DonationAlerts в первом квартале 2021 года увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а количество активных стримеров - на 32,7%. Подобного результата по выручке удалось достичь благодаря как росту среднего чека на 25%, так и количеству уникальных плательщиков, которых стало на 37% больше.

О My.Games

My.Games - международный игровой бренд (входит в состав Mail.ru Group), который объединяет 11 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и азиатских странах.

Компания создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств, My.Games оперирует более 80 проектами, а всего в ее портфолио - более 150 игр. Среди них такие хиты собственной разработки, как War Robots, Hustle Castle, Left to Survive, а также Skyforge, Аллоды Онлайн, также компания издает популярные проекты Warface, ArcheAge, Perfect World, Revelation, Conqueror's Blade, LOST ARK и другие.

Всего в играх My.Games зарегистрированы порядка 770 млн игроков по всему миру.