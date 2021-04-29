Росрыболовство сможет выдавать разрешения на экспорт яиц артемий

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Росрыболовство будет отвечать за выдачу заключений на экспорт яиц (цист) артемий (ракообразное, обитающее в соленых озерах), говорится в распоряжении правительства. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Ранее компании, которые поставляли эту продукцию за рубеж, сталкивались с трудностями при согласовании решений об экспорте, так как закон не вполне четко определял полномочия госорганов в этом вопросе. Теперь же - после передачи этого функционала полностью в ведение Росрыболовства - бизнес не будет сталкиваться с такой проблемой", - говорится в пояснительной записке к документу.

Специальную лицензию на экспорт по-прежнему будет выдавать Минпромторг на основании разрешительных документов Росрыболовства.