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Росрыболовство сможет выдавать разрешения на экспорт яиц артемий

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению правительства, ранее компании сталкивались с трудностями при согласовании решений об экспорте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Росрыболовство будет отвечать за выдачу заключений на экспорт яиц (цист) артемий (ракообразное, обитающее в соленых озерах), говорится в распоряжении правительства. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Ранее компании, которые поставляли эту продукцию за рубеж, сталкивались с трудностями при согласовании решений об экспорте, так как закон не вполне четко определял полномочия госорганов в этом вопросе. Теперь же - после передачи этого функционала полностью в ведение Росрыболовства - бизнес не будет сталкиваться с такой проблемой", - говорится в пояснительной записке к документу.

Специальную лицензию на экспорт по-прежнему будет выдавать Минпромторг на основании разрешительных документов Росрыболовства.

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