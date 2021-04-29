Сегментная выручка Mail.ru Group в I квартале 2021 года выросла на 27,4%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась за январь - март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 27,4% и составила 28,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 8,1% в сравнении с аналогичным показателем годом ранее и достиг 6,1 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 7%, до 1,9 млрд рублей.

Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий повысился со 167 млн рублей до 1,8 млрд рублей, в том числе СП "O2O" - 3,3 млрд рублей в первом квартале 2021 года против 2 млрд рублей в первом квартале 2020 года; СП "AliExpress Россия" - 478 млн рублей в первом квартале 2021 года против 245 млн рублей в первом квартале 2020 года; "Учи.ру" - 46 млн рублей в первом квартале 2021 года.

Выручка по сегментам

Выручка Mail.ru Group в первом квартале увеличилась главным образом за счет роста сегментов "Игры" (+42,2% в годовом сопоставлении, до 11 млрд рублей) и "Образовательные технологии" (рост в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,2 млрд рублей).

Выручка от рекламы в первом квартале 2021 года увеличилась на 22% год к году и достигла 10,471 млрд рублей. Рост выручки от рекламы в первом квартале составил 22% в годовом сопоставлении, что лучше результата предыдущего квартала (тогда рост составил 10,2%). Самым быстрорастущим из продуктов остается "ВКонтакте": общая выручка сервиса в первом квартале выросла на 21,2%.

Выручка MMO-игр в первом квартале 2021 года выросла на 34,3% в годовом исчислении и составила 9,24 млрд рублей, а общий рост My.Games составил 42,2%, несмотря на то, что в этот период не запускались новые игры. Подразделение также смогло повысить рентабельность на фоне традиционно активных инвестиций в первом квартале: рентабельность по EBITDA составила 13,2% (против 7,1% за первый квартал 2020 года). "Несмотря на эффект высокой базы, который ожидается во втором квартале для игровых бизнесов по всему миру, мы по-прежнему рассчитываем на двузначный органический рост и улучшение рентабельности My.Games в 2021 году.",- отмечается в пресс-релизе.

Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов (Community IVAS) в первом квартале 2021 года снизилась на 3,6% год к году и составила 4,477 млрд рублей. По данным пресс-релиза, это связано с временной утратой льгот по НДС в ходе перерегистрации, которая была необходима в связи с анонсированными изменениями в налогообложении в ИТ-отрасли. Без учета этого эффекта рост IVAS составил бы 8% в годовом сопоставлении, а выручка всей Mail.ru Group за квартал выросла бы на 30% - до 28,9 млрд рублей. Процесс был успешно завершен в конце марта.

Компания ожидает, что показатели нормализуются уже во втором квартале, с ростом выручки от IVAS на 4-6% в 2021 году. На IVAS приходится 16% выручки Mail.ru Group, и они преимущественно относятся к сегменту "Социальные сети и коммуникационные сервисы".

С точки зрения прочей выручки наибольший вклад в положительный результат внесли образовательные технологии (Skillbox и GeekBrains): в первом квартале их выручка увеличилась в 2,9 раза в годовом сопоставлении - до 2,2 млрд рублей. Компания ожидает, что по итогам 2021 года выручка сегмента составит до 9 млрд рублей, а показатель рентабельности по EBITDA будет положительным. Также в первом квартале сервис "Юла" обеспечил выручку в размере 801 млн рублей и значительно сократил долю убытков по EBITDA (-205 млн рублей, или 26% от выручки по сравнению со 134% в первом квартале 2020 года).