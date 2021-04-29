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В ФРГ заявили о намерении быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2"

Как отметил премьер Саксонии Михаэль Кречмер, Германия нуждается в надежных поставках газа из России
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер EPA-EFE/Mika Schmidt/POOL
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Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
© EPA-EFE/Mika Schmidt/POOL

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Германия нуждается в надежных поставках газа из России и выступает за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток - 2"). Об этом в четверг заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, выступая на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, проходящей в онлайн-формате. Трансляция велась на сайте Российско-Германского сырьевого форума.

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"Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надежных поставках газа из России. 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе [приходится] на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток - 2", - отметил Кречмер.

При этом он добавил, что ФРГ стремится тесно взаимодействовать с Россией по вопросам использования водорода для обеспечения Европы энергией. Кроме того, он выразил надежду на проведение очных встреч с представителями России в Саксонии после окончания пандемии.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина. Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа. "Зеленые" неоднократно критиковали "Северный поток - 2".

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока - 2" составила 95%, осталось уложить около 121 км.

13-я Российско-Германская сырьевая конференция проходит с 28 по 30 апреля 2021 года под патронажем Кречмера в онлайн-формате. На ней обсуждаются в том числе перспективы российско-германского сотрудничества в сфере энергетики и сырья. Основной фокус в этом году будет направлен на такие темы, как защита климата, новые источники энергии, структурные изменения и цифровизация, а также развитие российского-германского партнерства в области устойчивого развития.

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