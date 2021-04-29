Средняя цена газа "Газпрома" для дальнего зарубежья в 2020 году упала на треть

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Средняя экспортная цена газа "Газпрома" для стран дальнего зарубежья (Европа и другие страны) в 2020 году составила $143 за 1 тыс. кубометров (включая акциз и таможенные пошлины) против $210,6 за тыс. кубометров в 2019 году, говорится в отчете компании за 2020 год.

Объем продаж газа в страны дальнего зарубежья снизился до 219 млрд кубометров против 232,4 млрд кубометров в 2019 году.

Средняя цена газа "Газпрома" для стран бывшего СССР в 2020 году составила $136,7 за 1 тыс. кубометров против $157,4 в 2019 году. В прошлом году в страны бывшего СССР было продано 31,2 млрд кубометров газа против 38,7 млрд кубометров в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в 2020 году "Газпром снизил экспорт газа в Европу на 8,6%, до 174,9 млрд кубометров, на фоне рекордных поставок СПГ в Европу в первой половине прошлого года. Наряду с "Газпром экспортом" в прошлом году поставки газа в Европу сократили все крупнейшие поставщики, кроме СПГ из США.

В начале 2020 года поставки СПГ в Европу выросли до рекордно высокого уровня на фоне низких цен на СПГ в Азии - это стало основным дестабилизирующим фактором на рынке газа и привело к снижению цен на ресурс. Избыточный объем СПГ ушел с европейского рынка только в четвертом квартале прошлого года, когда на рынках АТР сформировалась значительная премия по отношению к европейским площадкам.