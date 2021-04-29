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Новак заявил, что Россия поставила Германии более 1 трлн куб. м газа

Вице-премьер отметил, что неразумный отказ от углеводородного топлива может привести к дефициту энергии на рынках, а также авариям, аналогичным этой зимой в Техасе

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия за 50-летнюю историю сотрудничества поставила Германии более 1 трлн куб. м природного газа, сказал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на российско-германской сырьевой конференции.

"К настоящему времени на рынок Германии поставлено более 1 трлн куб. м газа. Это поистине колоссальный вклад", - сказал он.

Новак напомнил, что Россия и Германия в 1970 году подписали исторический договор о поставках труб большого диаметра в обмен на газ из СССР. По его словам, это позволило заложить перспективную схему сотрудничества "инфраструктура и деньги в обмен на газ".

Неразумный отказ от углеводородного топлива может привести к дефициту энергии на рынках, авариям, аналогичным этой зимой в Техасе, отметил Новак.

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Новак, Александр ВалентиновичГерманияРоссия
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