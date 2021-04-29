FT: BMW приостанавливает производство на заводе в Оксфорде

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. BMW объявила о временной приостановке производства на своем заводе по выпуску автомобилей Mini в Оксфорде, а также на предприятии в Регенсбурге в Германии из-за дефицита микросхем. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

По данным автопроизводителя, он приостановит работу предприятия в Оксфорде с пятницы, 30 апреля, по меньшей мере до среды, а в Регенсбурге - в четверг и пятницу.

Предприятие в Англии было одним из немногих автомобильных заводов в мире, которые в последнее время работали на полную мощность, чему, как отмечает издание, способствовал экспорт в Китай и спрос на новейшие электрические модели Mini.

Как сообщил газете руководитель бренда Mini Бернд Кербер, нехватка комплектующих "будет оставаться в течение следующих нескольких месяцев [серьезным] вопросом, на который мы должны обратить внимание".

Мировые проблемы с поставками микросхем вынудили приостановить производство и других автогигантов. Германский автоконцерн Daimler в среду сообщил о переводе нескольких тысяч сотрудников двух предприятий на неполный рабочий день. Изменения рабочего графика коснулись большей части персонала заводов Mercedes-Benz в Раштатте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и Бремене. Volkswagen ранее предупредил сотрудников о более существенном сокращении производства во втором квартале текущего года.

Глобальный дефицит микросхем связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, а также с увеличением спроса на автомобили. Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.