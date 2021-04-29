В Пермском крае отремонтируют почти 140 км федеральных трасс до конца 2024 года

ПЕРМЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Почти 140 км дорог федерального значения в Пермском крае отремонтируют до конца 2024 года. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

"В Пермском крае приведут к нормативу 138 км федеральных трасс. Основной объем работ в этом году придется на автомобильную дорогу М-7 "Волга", где отремонтируют три участка общей протяженностью около 50 км", - говорится в сообщении.

На Западном и Южном обходах Перми восстановят покрытие проезжей части на участке 32 км. На время ремонта движение будет открыто только по одной полосе, срок завершения работ - сентябрь 2021 года.

Еще один участок трассы на подъезде к Краснокамску расширят с двух до четырех полос, что позволит увеличить скорость движения на участке до 110 км/час. Также будут построены надземные пешеходные переходы, сплошное электроосвещение и 11 автопавильонов. Работы на этом участке планируется завершить до осени 2024 года.