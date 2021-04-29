Пользователи "Билайна" жалуются на неполадки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Абоненты мобильного оператора "Билайн" жалуются на неполадки в работе интернета и мобильной связи, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Так, почти 46% сообщивших о проблемах абонентов "Билайн" отмечают неполадки с мобильной связью, 41% жалуются на перебои в работе мобильного интернета. Еще 12% сообщают о сложностях с проводным доступом в интернет.

Больше всего заявок о перебоях в работе оператора направили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Архангельска.

В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что в настоящий момент у небольшой части абонентов "Билайн" в Санкт-Петербурге возможна нестабильная работа мобильного интернета. "Технические службы прилагают максимальные усилия для решения вопроса в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.