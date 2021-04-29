Red Wings готова запустить до 12 рейсов в день на курорты Египта

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings может запустить 10-12 рейсов на курорты Египта в день, если авиасообщение будет возобновлено. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Евгений Ключарев.

"Конечно, мы готовы открыть рейсы в Египет, когда будет дано разрешение, и заместить Египтом турецкую программу. Готовы запустить рейсы как из Москвы, так и из других городов, речь может идти о 10-12 оборотных рейсах в сутки", - отметил он.

Вывоз пассажиров из Турции

Прямые расходы авиакомпании Red Wings на вывоз пассажиров из Турции составили 15,2 млн рублей, сообщил Ключарев. По его словам, эта информация уже представлена Росавиации для получения возможных компенсаций.

"Росавиация просила все авиакомпании предоставить расчеты стоимости вывозных рейсов, мы расчеты по собственной форме регулятора подали. Но, по сути, это только расходы перевозчика на перегон пустых самолетов в Турцию за пассажирами. Red Wings, например, выполнила 15 вывозных рейсов, общие расходы составили 15,2 млн рублей. Данные собираются, как мы понимаем, чтобы затем обратиться в Минфин за компенсацией авиакомпаниям этих расходов. Но это, конечно, мелочь по сравнению с недополученной выручкой и прибылью", - отметил он.

Ранее Минтранс заявлял, что авиакомпании России могут получить компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Минтранс уже готовит соответствующее обоснование и проект постановления правительства, сообщало тогда министерство. Позже министр транспорт Виталий Савельев говорил журналистам, что ведомство "вышло с инициативой компенсации авиакомпаниям вывозных рейсов и получило отклик в правительстве".

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране.

"Сейчас перевозки убыточны, в низкий сезон работать в плюс пока не получается. Плюс у авиакомпаний традиционно получается в летний сезон и когда весь флот летает - то есть в июне, июле, августе, сентябре. Ну в мае мы все же рассчитываем в плюс выйти. Хотя у нас в Турцию должны были летать пять самолетов! Мы, как и вся отрасль, ожидаем, конечно, какой-то замены Турции или ее возобновления после 1 июня", - отметил Ключарев.