Глава Total: встречи бизнесменов Франции с президентом России строят мосты между странами

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Встречи российского президента Владимира Путина с французскими бизнесменами помогают создавать мосты между странами. Такое мнение выразил главный исполнительный директор компании Total Патрик Пуянне, выступая от имени деловых кругов Франции на встрече в четверг в рамках видеоконференции с Путиным.

"Мы убеждены, что такие встречи, как эта, создают мосты между Россией и Францией через инвестиции и экономическое сотрудничество, - подчеркнул он. - Мы встречаемся сегодня в цифровом формате, но нам всегда приятнее приезжать в гости к вам, в Кремль. Надеемся, что это получится в следующем году, если усилия, которые сейчас прилагаются, позволят нам взять под контроль пандемию".

"Мы встречаемся уже в четвертый раз, эти встречи стали отличной традицией", - заметил Пуянне. Он констатировал, что в диалоге с президентом России участвуют 17 руководителей компаний. "Это свидетельствует, насколько такие встречи важны для нас", - заявил глава Total.

По его словам, французский бизнес лидирует по числу рабочих мест, созданных в России зарубежными компаниями. "Представленные здесь компании уже многие десятилетия работают в России и продолжают инвестировать в российскую экономику, несмотря на санкции и эпидемию, - сказал Пуянне. - Франция сохранила свой статус второго инвестора в Россию, несмотря на непростой экономический климат, вызванный эпидемией".

"Мы, экономические операторы, полагаем, что в интересах всех было бы, чтобы и Россия, и Франция, и вся Европа не были разделенными, не были изолированными, - подчеркнул глава Total. - Это вызов сегодняшнего дня. Действительно, дипломатия должна продолжать играть свою важную роль, когда растет количество разногласий".

Препятствия в работе французского бизнеса в России

По словам Пуянне, французские бизнесмены на встрече с Путиным планируют обсудить не только перспективы делового сотрудничества двух стран, но и вопросы, возникающие в текущей деятельности. Он отметил, что на предыдущих встречах с Путиным удавалось не только обсудить "конкретные вопросы", но и "добиться определенных успехов в их разрешении".

"Будем надеяться, что такой конкретный и профессиональный стиль общения сохранится и на сегодняшней встрече. Поэтому я призываю моих коллег говорить не только о том, что работает, но также сообщать о том, что не работает", - сказал глава Total.

При этом Путин в своем вступительном слове отметил, что готов выслушать "критику и замечания". "Наверняка вы в своей работе [в России] сталкиваетесь с какими-то вопросами, которые требуют с нашей стороны особого внимания", - сказал президент РФ.

О сотрудничестве с французскими компаниями

В свою очередь, владелец частной инвестиционной группы "Волга груп", сопредседатель экономического совета ассоциации "Франко-российская торгово-промышленная палата" Геннадий Тимченко отметил в своем выступлении, что сотрудничество между Россией и Францией только укрепилось в кризисный год. Так, компания Air Liquide поставляет медицинский кислород в российские больницы, в том числе в ковидный госпиталь в Коммунарке, компания Danone передала более 167 т продукции в российские больницы, отметил он.

По словам Тимченко, ряд французских компаний, ранее не представленных на российском рынке, в 2020-2021 годах открыли здесь свои представительства, а работающие не первый год в России смогли локализовать производство продукции. Французские компании также увеличили экспорт производимой в России продукции, добавил он.

По словам Пуянне, французские компании продолжают инвестировать в российскую экономику несмотря на кризис и санкции. В 2020 году сумма этих инвестиций превысила $1 млрд, а Франция заняла второе место по вложениям в российские проекты и первое по количеству рабочих мест среди иностранных работодателей.