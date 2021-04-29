Грузовые перевозки по Амуру в Китай из Хабаровска возобновятся в начале мая

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Грузоперевозки из Хабаровска в китайский Фуюань по Амуру возобновят в начале мая, сообщается на сайте Росгранстроя.

"Хабаровский филиал ФГКУ "Росгранстрой" информирует о том, что по результатам проведенного координационного совета филиалом совместно с государственными контрольными органами принято решение со 2 мая 2021 года возобновить работу грузового направления речного пункта пропуска "Хабаровск" (сопредельный пункт пропуска на китайской стороне - "Фуюань")", - говорится в сообщении.

В навигацию прошлого года грузовые перевозки на направлении Хабаровск - Фуюань выполнялись в полном объеме, они были приостановлены с завершением навигации по Амуру.

До пандемии на этом направлении функционировали также пассажирские перевозки. От Хабаровска до китайского города в провинции Хэйлунцзян можно было добраться по реке на скоростном судне в среднем за 1 час 20 минут. За сезон на этом маршруте обслуживали свыше 50 тыс. человек - жителей России и Китая. Туристический сезон длился с мая по октябрь.