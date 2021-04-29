"Тинькофф" купил контрольный пакет акций в компании-разработчике приложения "Кошелек"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Группа "Тинькофф" приобрела контрольную долю в компании OOO "Бесконтакт", которая занимается разработкой мобильного приложения "Кошелек" для хранения карт лояльности и бесконтактной оплаты смартфоном. Об этом говорится в сообщении "Тинькофф".

"Группа Тинькофф, ведущий онлайн-провайдер финансовых и лайфстайл услуг, объявляет о приобретении контролирующей доли в компании ООО "Бесконтакт", являющейся разработчиком крупнейшего по количеству клиентов в России и странах СНГ приложения по агрегации банковских карт и программ лояльности ретейлеров - "Кошелек". Сделка закрыта 29 апреля 2021 года", - указано в сообщении.

Коммерческие условия сделки не раскрываются.

В сообщении отмечается, что команда "Кошелька", включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании. Текущая стратегия по развитию компании сохранится, платформа останется открытой и независимой для привлечения новых пользователей к услугам всех банков-участников сервиса "Кошелек Pay".

Исполнительный директор группы "Тинькофф" Оливер Хьюз, комментируя сделку, заявил, что компания планирует добавить в "Кошелек" финансовые сервисы банка, которые ускорят развитие приложения и дадут клиентам выгодные предложения и кешбэки. Первый совместный проект команды "Тинькофф" и "Кошелька" представят в рамках ПМЭФ 2021, добавил он.