Глава ТПП предложил подготовить нормативную базу для инновационных ваучеров

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин предложил подготовить нормативную базу для запуска механизма использования инновационных ваучеров. Новый финансовый инструмент позволит получить нужные для изобретателей услуги и работы в аккредитованных оператором организациях, сообщил он в четверг на пленарной дискуссии форма ТПП РФ "Интеллектуальная собственность - 21 век".

"Предлагаем подготовить нормативную базу для запуска механизма использования нового финансового инструмента - инновационного ваучера, который позволит получить необходимые для изобретателей услуги и работы в аккредитованных оператором организациях", - сказал он.

Как отметил Катырин, для большинства изобретателей большой проблемой является как финансирование затрат на патентные услуги и оплату пошлин при патентовании, так и оплата услуг, связанных с разработкой опытного образца, маркетинговыми исследованиями, составлением бизнес-плана, созданием презентаций и участием в выставочных мероприятиях.

"Одним из эффективных инструментов, на наш взгляд, роста спроса на инновации и стимулирования коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности является инновационный ваучер. Мировая практика показывает положительный опыт использования таких ваучеров", - сказал он.