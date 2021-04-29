Минниханов заявил, что Татарстан нуждается в трудовых ресурсах из Узбекистана

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном. Российский регион нуждается в трудовых ресурсах для развития строительной отрасли, сообщил президент Татарстана на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в четверг.

Абдулла Арипов прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (29-30 апреля). В ходе встречи Минниханов и Арипов обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, в частности увеличение объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, реализацию совместных экономических проектов. Стороны затронули тему трудовой миграции граждан Узбекистана.

"Я считаю, что в прошлом году мы сильно просели из-за ограничения трудовых ресурсов. Сейчас самый сезон, и мы в них нуждаемся. Особенно это актуально для строительной отрасли", - сказал Минниханов, слова которого приводит пресс-служба президента Татарстана.

Глава российского региона предложил рассмотреть вопрос профподготовки специалистов, в том числе на базе ресурсных центров. По словам Минниханова, пандемия коронавируса и последовавшие за ней сложности отразились на товарообороте Татарстана и Узбекистана. В 2020 году объем взаимной торговли снизился почти на 20% и составил $156 млн. "Для восстановления и увеличения показателей важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга, расширение взаимных поставок", - отметил он.

Минниханов подчеркнул, что руководители России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию взаимодействия на межрегиональном уровне. Президент республики отметил, что традиционно одним из важнейших направлений партнерского взаимодействия Татарстана и Узбекистана является гуманитарное сотрудничество. Развиваются связи в области образования, науки, культуры, туризма, спорта.

Узбекистан высоко ценит сложившийся уровень узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества, ответил Арипов. "Важное значение в двухсторонних отношениях уделяется развитию сотрудничества с Республикой Татарстан. Мы рады достижениям Татарстана, который является одним из ключевых регионов России", - сказал премьер-министр Узбекистана.