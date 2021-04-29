Ключевые индексы на биржах США выросли до рекордных показателей

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Торги на нью-йоркской фондовой бирже открылись в четверг уверенным ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 35,3 пункта (0,1%) и оказался на отметке 33 855,64. Индекс S&P 500 набрал 23 пункта (0,55%), поднявшись до рекордных 4 206,14. Индекс электронной биржи Nasdaq также установил рекорд, укрепившись на 153,5 пункта (1,09%) и оказавшись на отметке 14 204,51.

По мнению экспертов, положительная динамика на рынках спровоцирована успешным восстановлением экономики США от последствий пандемии нового коронавируса. Кроме того, инвесторы обнадежены показателями, содержащимися в квартальной отчетности крупных американских компаний.

"Мы наблюдаем восстановление экономики с уверенным потреблением на фоне продолжающейся вакцинации населения, что является позитивным фактором, - приводит газета The Wall Street Journal слова инвестиционного аналитика компании Crossmark Global Investments Виктории Фернандес. - Оценивая развитие ситуации с января текущего года, я не вижу предпосылок к тому, чтобы рынки повели себя иначе".

Нефть марки WTI подорожала. Цена поставок энергоносителя в июне выросла на $1,04 (1,60%), до $64,68 за баррель.