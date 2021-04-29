Московский бизнес поддержит вакцинировавшихся от COVID-19 пенсионеров

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Предприниматели Москвы активно присоединяются к программе "Миллион призов #победимCOVIDвместе" в поддержку вакцинации старшего населения, начавшейся в столице 27 апреля. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов на заседании актива палаты по вопросу начала реализации программы в Москве.

Программу инициировала Московская торгово-промышленная палата, обратившись к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с тем, что столичный бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19. Во многих странах и городах мира из-за этого был введен жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимательству. Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП предложила реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу, финансово или посредством акций.

"Заболеваемость снизилась по отношению к другим странам, но мы понимаем, что она может снова вырасти. Это сильно ударит по предпринимателям, по москвичам, по экономике города. Поэтому мы вышли с таким предложением, чтобы запустить акцию "Миллион призов #победимCOVIDвместе", но уже с использованием тех возможностей, которые есть у предпринимателей. К акции уже присоединились 66 компаний, среди которых московские кафе и рестораны, которые перечислили деньги на поощрение в пользу пожилых людей старше 60 лет, которые сделали прививку от коронавируса. Они получат по тысяче рублей или возможность использовать эти деньги в ресторанах, транспорте и для оплаты услуг", - рассказал Платонов.

Мэр Москвы в свою очередь назвал в своем блоге программу достойной внимания и отметил, что она не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.