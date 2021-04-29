Мишустин предложил подготовить инициативы для увеличения товарооборота с Арменией

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил поручить межправительственной комиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота и роста взаимных инвестиций России с Арменией.

В четверг на встрече с исполняющим обязанности главы правительства Армении Николом Пашиняном он отметил, что коронавирус повлиял на динамику двусторонней торговли: в прошлом году совместный товарооборот снизился примерно на 10% и составил около $2,3 млрд.

"Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией", - сказал Мишустин.

"Собеседники обсудили повестку армяно-российских стратегических отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Они также коснулись тенденций развития экономического сотрудничества и активизации торговли. В этом контексте стороны говорили о перспективах расширения сотрудничества в сферах здравоохранения, туризма, инфраструктуры и других взаимовыгодных областях", - сообщила в свою очередь пресс-служба армянского кабмина.

Как отмечается в релизе армянской стороны, Пашинян и Мишустин обменялись информацией о шагах, предпринятых для преодоления пандемии коронавируса, и о темпах восстановления экономики. Они также обсудили вопросы о приобретении новых партий российской вакцины и возможные действия по увеличению туристических потоков.