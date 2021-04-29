Глава Адыгеи считает, что создание эко-курорта "Лагонаки" увеличит ВРП на 7%

МАЙКОП, 29 апреля. /ТАСС/. Создание в горной Адыгее всесезонного эко-курорта "Лагонаки", объем внебюджетных вложений в который составит 23 млрд рублей, позволит в перспективе увеличить валовой региональный продукт (ВРП) на 7%. Об этом в ходе отчета перед депутатами парламента Адыгеи об итогах работы правительства республики за 2020 год сообщил в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее сообщалось, что совместно с НАО "Красная Поляна" корпорация "Туризм.РФ" будет создавать всесезонный эко-курорт "Лагонаки". Предполагается, что он будет включать в себя 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров. Инвестиции в проект создания эко-курорта составят 23 млрд рублей, реализовать его планируется к концу 2024 года. Емкость курорта позволит принимать более полумиллиона гостей ежегодно.

"Этот масштабный проект скажется на развитии не только туризма, но и экономики региона в целом. С учетом мультипликативного эффекта рост ВРП составит 7%, объем выручки в год - 3,5 млрд рублей. Доходы в консолидированный бюджет республики увеличатся на 400 млн рублей. Дополнительно около полумиллиарда рублей составят доходы от смежных отраслей экономики, будет создано 2 тыс. рабочих мест", - сказал глава республики.

По словам Кумпилова, несмотря на положительную динамику основных показателей в туротрасли, реализовать ее потенциал получится только при условии создания курорта "Лагонаки". Реализация проекта поспособствует решению задач, определенных в стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, которая предполагает, что число вовлеченных в горнолыжный туризм граждан вырастет за этот период с 1,5 до 2,5 млн человек.

За 2019 год ВРП в Адыгее составил 132,2 млрд рублей, что на 4,4% выше уровня предыдущего года. По темпам роста ВРП республика опережает среднероссийские показатели.