Новак считает необходимым продолжать сотрудничество с Германией по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером отметил необходимость продолжать работу над совместными энергетическими проектами, в том числе и по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

"В том числе над "Северным потоком -2", который является важным инфраструктурным проектом на долгие годы вперед, в котором заинтересованы коммерческие компании. С учетом того, что потребление энергии в мире будет расти, проект важен для Германии и ЕС", - приводятся в сообщении слова российского вице-премьера.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. "Фортуна" в декабре 2020 года построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, сейчас "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский" ведут укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

Новак также обратил внимание и на совместные проекты в области водорода. "Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике. Недавно был визит премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера, он предложил совместные проекты в области водорода. Я дам соответствующее поручение Минэнерго России, Денис Валентинович Мантуров тут, нас слышит, чтобы мы предложили совместно один-два проекта, с которых мы бы стартовали. В этом плане очень надеюсь на подписанное недавно соглашение с Минэнерго России декларация о намерениях сотрудничества в сфере устойчивой энергетики", - подчеркнул Новак.

Вице-премьер отметил, что странам не стоит забывать и о развитии научного сотрудничества. "Можно восстановить проекты в разработке технологий, в этом направлении мы могли бы получить синергетический эффект, учитывая, что сейчас требуется доработка технологий передачи и накопления энергии, производства, хранения и транспортировки новых источников энергии, водорода, оборудования для выработки электроэнергии как на современных газотурбинных установках, так и на основе солнца и ветра. Необходимо также работать по созданию полигонов отработки технологий, проектов. Думаем, что было бы целесообразно возобновить наше соглашение по сотрудничеству в области энергетики, оформить его нашими совместными актами", - добавил он.